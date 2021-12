Bezirksgericht Winterthur – Staatsanwaltschaft zieht Urteil gegen «Szeneishwintiblog»-Betreiber weiter Vor einer Woche wurde der «Szeneishwintiblog»-Betreiber in Winterthur zu einer Busse verurteilt, weil er vor Verkehrskontrollen warnte. Nun könnte der Fall vor das Obergericht kommen. David Herter

Der Beschuldigte wollte das Urteil des Bezirksgerichts Winterthur akzeptieren, die Staatsanwaltschaft ist damit nicht einverstanden. Foto: Delia Bachmann

Wie «20 Minuten» berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Berufung gegen das Urteil des Bezirksgerichts Winterthur angemeldet. Der «Szeneishwintiblog»-Betreiber war vor gut einer Woche zu einer 1800-Franken-Busse verurteilt worden. Dies, weil er auf seinem Instagram-Account mehrfach vor polizeilichen Verkehrskontrollen gewarnt hatte.

Die Staatsanwaltschaft hatte vor Bezirksgericht die Maximalstrafe gefordert: eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 90 Franken (16’200 Franken). Zudem soll der Beschuldigte die 1500 Franken für die Verfahrenskosten berappen. Das sah das Bezirksgericht anders. Es handle sich um keinen schweren Fall, sagte die Richterin bei der Urteilseröffnung.

Der Angeklagte stellte in Aussicht, das Urteil zu akzeptieren. Die Staatsanwaltschaft hingegen, die an der Verhandlung nicht vertreten war, ist damit nicht einverstanden. Nun könnte es zu einer Neuauflage des Prozesses am kantonalen Obergericht kommen.

