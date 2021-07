Kommentar zu Unruhen in Südafrika - Staatsversagen

Anarchie in Südafrika: Patrouillierender Soldat vor einem ausgeplünderten Shoppingcenter in Soweto nahe Johannesburg. Foto: Keystone

Durch grosse Gebiete Südafrikas zieht sich eine Spur der Verwüstung. Mindestens 117 Menschen sind bei den Unruhen schon gestorben, und die anarchischen Szenen schockieren auf doppelte Weise: Zum einen hat es Gewaltausbrüche von diesem Ausmass seit dem Ende der Apartheid nicht mehr gegeben. Zum anderen verängstigt viele Südafrikaner, wie schleppend der Sicherheitsapparat reagierte.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Dass nun private Milizen Supermärkte beschützen, ist Symptom für die Schwäche eines Staates, dem die Ereignisse entglitten sind. Insbesondere in der Wirtschaftsmetropole Johannesburg und in KwaZulu-Natal waren in den vergangenen Tagen Läden und Lagerhäuser geplündert und in Brand gesteckt worden. (Lesen Sie zum Thema die Reportage aus Durban: «Und plötzlich kommen sie und holen sich, was sie wollen».)

Mehr als 2000 Menschen wurden festgenommen. Während die Lage in Johannesburg inzwischen nach Regierungsangaben wieder «relativ ruhig» ist, ist die Situation in KwaZulu-Natal weiterhin «instabil».

Was als Protest gegen die Inhaftierung von Ex-Präsident Jacob Zuma begann, hat sich zu einem Flächenbrand entwickelt, der sich wohl nicht allein aus dem Zorn seiner Anhänger erklären lässt. Sicher ist, dass sich im jungen demokratischen Staat Südafrika sehr viel Frust aufgestaut hat, weil die Freiheit nicht dazu führte, die Ungerechtigkeiten aufzulösen. Verschärfend wirkt die Pandemie, die das Elend vergrössert. Südafrika ist das Land mit der weltweit grössten sozialen Ungleichheit. Das macht es zu einem Pulverfass.

Präsident Cyril Ramaphosa, von dem nun so viel abhängt, wirkt zögerlich und entrückt. Und das macht die Lage in Südafrika noch unberechenbarer und bedrohlicher. Wenn es stimmt, dass die Gewalt koordiniert war, wie der Staatschef nun sagt, wirft das die Frage auf: Wo waren die wachen Augen des Staates, wo die Geheimdienste? Und welche Kräfte stecken hinter der Gewalt?

Südafrika hat viel aufzuräumen und muss auch den Drahtziehern schnellstmöglich auf die Spur kommen, damit sich das Staatsversagen nicht noch weiter fortsetzt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.