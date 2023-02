Meeting der LV Winterthur – Stabhochsprung zum Greifen nah In der Leichtathletik-Halle der LV Winterthur in Frauenfeld sind internationale Wettkämpfe geplant. Premiere ist am Sonntag. red

Im Athletics Center in Frauenfeld wird am Sonntag erstmals ein Wettkampf durchgeführt. Foto: PD

Mit dem Athletics-Center in Frauenfeld haben sich die Trainingsmöglichkeiten der LV Winterthur sprungartig verbessert. Doch nicht nur für das Training fahren die Winterthurer in die Nachbarstadt. Auch die ersten Hallen-Wettkämpfe werden am kommenden Sonntag von der LV Winterthur in der gemeinsam mit dem LC Frauenfeld errichteten Leichtathletik-Halle ausgetragen.

Den Start machen am Vormittag die Sprinter über 60 m. Dann wird umgestellt für den Hauptevent am Nachmittag: «Stabhochstars im Athletics-Center». Patrick Schütz, der Stabhoch-Trainer beider Vereine, hat ein hochkarätiges Startfeld zusammengestellt. Die herausragenden Namen im Starterfeld sind der deutsche Hallenmeister 2022 Tom-Linus Humann (Bestleistung 5,55 m), der dreifache italienische Hallenmeister Alessandro Sinno (5,55 m) sowie Vincent Hobbie von der LG Karlsruhe (5,50 m). Alle Athleten im Feld springen über 5 Meter. Von der LV Winterthur sind Adrian Kübler (5,25 m) und Daniel Zupeuc (5,30 m) mit von der Partie.

2024 zwei Bahnen

Schütz will dem Publikum ab 2024 mit einer zweiten Stabhochanlage in entgegengesetzter Richtung zeitgleiche Wettkämpfe für Männer und Frauen präsentieren; Höhenflüge im Minutentakt, fachkundig moderiert und mit Musik begleitet. «Um bereits 2023 ein so ambitioniertes Konzept mit zwei Wettkämpfen gleichzeitig umzusetzen, dafür war nach dem Bau und der Eröffnung der Halle die Zeit zu knapp», meinte Schütz. Nachdem die Halle nach nur sechs Monaten Bauzeit im April 2022 in Betrieb genommen worden war, brauchten die meist ehrenamtlich tätigen Beteiligten erst einmal eine Pause. Für die erste Austragung von «Stabhochstars im Athletics-Center» haben sich die Organisatoren deshalb auf ein Top-Feld bei den Männern konzentriert. Dabei ist allerdings auch die zurzeit zweitbeste Schweizer Stabhochspringerin, die EM-Teilnehmerin Pascale Stöcklin aus Basel.

Ziel der Organisatoren ist es, in den nächsten Jahren in der Region einen publikumswirksamen Leichtathletik-Event im Winterhalbjahr aufzubauen, der die Pause zwischen den grossen Outdoor Leichtathletik-Meetings in Zürich, Lausanne, Luzern und Bellinzona füllt. «Stabhoch in dieser Halle bietet sich dazu geradezu an», so Roger Rüegg, Präsident der LV Winterthur. «Der Event ist kurzweilig und spektakulär. Im Gegensatz zum Stadion draussen steht man bei uns zwei Meter neben der Stabhochanlage, das ist einiges eindrücklicher, unabhängig davon, ob die Zuschauer einen Athleten über 5,20m oder 5,80 m springen sehen.»

Traum vom 6-Meter-Sprung

In Frankreich etablierte sich in den letzten 15 Jahren um und mit dem Erfolg des vormaligen Weltrekordhalters Renaud Lavillenie eine ganze Serie von Indoor-Stabhoch-Meetings, bei denen Woche für Woche 1000 bis 3500 Zuschauer Stabhochsprung auf zwei bis drei parallelen Anlagen verfolgen. Am Start ist jeweils die versammelte Weltklasse. Im Vorprogramm dieser Stabhoch-Meetings in Frankreich springen jeweils über den ganzen Tag verteilt 150 bis 300 Stabhochspringer von den Kleinsten bis zur Elite. «Bei einer Austragung im Jahr 2016 in der Heimatstadt von Renaud Lavillenie wurde auf sechs Stabhochanlagen nebeneinander gesprungen, das war eindrücklich», berichtet Schütz. Diesem Vorbild wird bei der LV Winterthur nachgeeifert. Auch im Athletics-Center sollen in Zukunft vor dem internationalen Hauptevent im Vorprogramm alle Stabhochspringer der Schweiz und des nahen Auslands eine Startgelegenheit erhalten.

Als Sportler hat Schütz auch ein sportliches Ziel für den Event in Frauenfeld: «Innerhalb der nächsten zehn Jahre ein 6-Meter-Sprung in der Halle, das wäre eine grosse Sache», meint er und ergänzt mit Augenzwinkern: «Immerhin hatte ich mich bei der Planung der Halle dafür eingesetzt, dass sie genug hoch wird, um die Latte offiziell bis 6,50 m auflegen zu können.»

