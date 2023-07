Heizen in Winterthur – Stadt baut Fernwärme für 3,4 Millionen Franken aus Die nächsten Etappen im Wärmenetzausbau sind in Seen und im Neuwiesenquartier. Die Bauarbeiten beginnen im Herbst. Jonas Keller

Die Stadt treibt den Ausbau der Wärmenetze voran. Für die Erschliessung eines Teils der Wartstrasse im Neuwiesenquartier und des Industriegebiets «Im Hölderli» in Seen hat der Stadtrat einen Kredit von 3,4 Millionen Franken bewilligt, wie er am Freitag mitteilte.

Die Bauarbeiten für Wärmeleitungen an der Strasse «Im Hölderli» sollen im Herbst beginnen und bis etwa September 2024 andauern. Das Gebiet wird dadurch an den Quartierwärmeverbund Rudolf-Diesel-Strasse angebunden und künftig mit Abwärme aus der Kehrichtverwertungsanlage (KVA) versorgt. Im Januar 2024 beginnen dann die Bauarbeiten an der Wartstrasse. Sie sollen rund ein Jahr dauern.

Neuer Grosskredit nötig

Die beiden Projekte werden aus dem 2015 vom Stimmvolk angenommenen Rahmenkredit von 70 Millionen Franken finanziert. Nach Realisierung der beiden Teilschritte sind von diesem Kredit noch gut 22 Millionen übrig. Diese sollen zur weiteren Verdichtung im Neuwiesenquartier, in Töss und in Seen verwendet werden. Die genaue Reihenfolge der nächsten Schritte sei noch nicht festgelegt, sagt Stadtrat Stefan Fritschi (FDP), Leiter Technische Betriebe.

Im Laufe des nächsten Jahres will der Stadtrat eine neue Kreditvorlage für den Bau von Wärmenetzen ausarbeiten. Wie hoch diese ausfallen wird, sei ebenfalls noch offen, so Fritschi. Insgesamt rechnet die Stadt mit rund 400 Millionen Franken für den vollständigen Ausbau der Fernwärme und Quartierwärmeverbünde. Der nächste Kredit soll aber nur einen Teil davon abdecken.

Ausbau in vielen Schritten

Am Ausbau in kleinen Etappen halte man auch weiter fest, um die Belastung der Quartiere durch die Bauarbeiten gering zu halten. «Das Wärmenetz braucht neben der Kanalisation die grössten Leitungen im Boden», erklärt Fritschi. «Der Bau ist dadurch sehr aufwendig. Kleine Etappen sind deshalb sinnvoll.»

Priorisiert werde jetzt der Leitungsbau. Neue Wärmequellen wie das Anzapfen der Grundwasserwärme der Eulach sollen erst erschlossen werden, wenn die KVA und Holzheizzentralen nicht mehr genügen.

