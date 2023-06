Neuer Velostreifen in Zürich – Stadt baut in der City eine Autospur für Velofahrende ab Auf der Strasse zwischen Löwenplatz und Bahnhofplatz gibt es mehr Platz für die Velofahrerinnen und Velofahrer. Profitieren sollen auch der 31er-Bus und Taxis. Pascal Unternährer

Am Bahnhofplatz vor dem Hotel Schweizerhof kann es zu prekären Situationen für die Velofahrenden kommen. Jetzt erhalten Letztere eine eigene Fahrspur. Foto: PD

Wer mit dem Fahrrad auf der Strasse zwischen dem Löwenplatz und dem Bahnhofplatz in Richtung Limmat/Central unterwegs ist, teilt sich den engen Raum mit den Autofahrenden und auch dem Bus und den Taxis. Diese Verkehrsführung auf einer Strecke von etwa 300 Metern entflechtet die Stadt nun, wie sie am Freitag mitgeteilt hat. Es entsteht ein neuer Velostreifen.

Konkret werden aus zwei Spuren für den privaten Autoverkehr eine Spur. Und ab dem Bahnhofplatz teilen sich Velos, Taxis und der Bus der Linie 31 künftig eine Spur. Das dürfte die Verspätungen des 31ers reduzieren, schreibt die Stadt. Dafür rechnet sie «mit geringfügig längeren Wegzeiten für die Autofahrenden».

Die Arbeiten an der neuen Strassenmarkierung starten am kommenden Sonntag in der Löwenstrasse. In einem ersten Schritt wird der Velostreifen ab der Schützengasse bis zur Waisenhausstrasse umgesetzt. Das ist der Hauptabschnitt mit der Rechtskurve vor den Tramhäuschen vor dem Hauptbahnhof.

Ab der Fussgängerinsel wird die rechte Autospur zuerst gestrichen zugunsten des Velos: Löwenstrasse ab der Schützengasse. Foto: PD

Im Anschluss folgt der Kreuzungsbereich mit der Schweizergasse, damit die Velofahrenden nach der Einfahrt in die Tiefgarage des Warenhauses Globus auf der gleichen Spur geradeaus weiterfahren können. Weiter wird die Abbiegespur in die Schützengasse als Geradeausspur neu markiert und auf der rechten Seite ein Velostreifen erstellt.

Den Autofahrenden steht künftig in Richtung Waisenhausstrasse somit nur noch eine Spur zur Verfügung. Aufgrund einer privaten Baustelle auf der Löwenstrasse zwischen der Schweizergasse und der Schützengasse erfolgen die restlichen Markierungen später, aber voraussichtlich bis Ende 2023, schreibt die Stadt.

Dieser Abschnitt der Löwenstrasse wird wegen der Baustelle später ummarkiert. Foto: PD

Pascal Unternährer ist Redaktor im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Seit 2012 berichtet er vor allem über politische Themen aus der Stadt und dem Kanton Zürich. Zuvor war er 12 Jahre lang ausschliesslich beim Winterthurer «Landboten» tätig. Mehr Infos @pu20000

Fehler gefunden?Jetzt melden.