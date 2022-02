Bauarbeiten in Winterthur – Stadt baut Veltemer Bach zum Schutz vor Hochwasser aus Der Rosentalbach fliesst in Veltheim stellenweise eingedolt. Bei starkem Regen wird er zum Hochwasserrisiko. Nun lässt die Stadt ihn ausbauen. Auch die benachbarte Strasse wird bald zur Baustelle. Nina Thöny

Bei Hochwasser hat der Rosentalbach hier zu wenig Platz: Ab dem Waldrand fliesst er eingedolt in Richtung Altersheim Rosental. Foto: Marc Dahinden

Winterthur will in den nächsten Jahren Millionen investieren, um die Stadt vor Hochwasser zu schützen. So war es im vergangenen Sommer einem Protokoll des Stadtrats zu entnehmen. Der Rosentalbach in Veltheim ist eines von 13 Gewässern, bei denen Massnahmen gemäss dem Tiefbauamt Vorrang haben. Er entspringt im Lindbergwald, fliesst durch die Walcheweiher und ab dem Waldrand eingedolt in einem offenen Kanal. Vor dem Altersheim Rosental verschwindet er unter dem Boden, bis er in der Nähe der Eulachhallen in die Eulach mündet.