Geflüchtete aus der Ukraine in Winterthur – Stadt beauftragt Kirche mit dem Betrieb einer Anlaufstelle Die Stadt Winterthur schafft eine Anlaufstelle für Gastfamilien von Flüchtlingen. Betreiben wird diese die Koordinationsstelle Flüchtlingshilfe Ukraine. David Herter UPDATE FOLGT

Die neue Anlaufstelle wird Gastfamilien dabei unterstützen, die in ihrem Haushalt untergebrachten Geflüchteten zu betreuen und zu versorgen. Foto: Madeleine Schoder

Rund 700 Geflüchtete aus der Ukraine leben derzeit in Winterthur. So viele erhalten zumindest Geld von den Sozialen Diensten der Stadt. Knapp die Hälfte dieser Flüchtlinge ist in privaten Haushalten aufgenommen worden, bei 140 Gastfamilien, wie es in einer Mitteilung des Sozialdepartementes vom Donnerstag heisst.