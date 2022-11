Neue Verkehrsregeln in Zürich – Stadt befreit die Langstrasse vom Durchgangsverkehr In einem Jahr dürfen tagsüber nur noch Velos, Busse und Taxis die Zürcher Langstrasse befahren. Nun beginnen die Bauarbeiten für die neue Verkehrsführung.

Fertig Stau: Bis November 2023 soll der Durchgangsverkehr tagsüber aus der Langstrasse verschwinden. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Das Zürcher Tiefbauamt hat heute mit der Umsetzung des Projekts «Autoarme Langstrasse» begonnen. Konkret werden zunächst Werkleitungsarbeiten auf der Kanonengasse vorgenommen, denn auf diese Strasse wird künftig der Autoverkehr umgeleitet.

Gemäss einer Mitteilung vom Montag sieht das Projekt vor, dass auf der Langstrasse im Kreis 4 auf dem Abschnitt zwischen Brauerstrasse und Dienerstrasse tagsüber nur Velofahrende, Busse und Taxis in beide Richtungen verkehren dürfen. In der Nacht ist die Strasse wieder für alle Verkehrsteilnehmenden befahrbar.



Bis im November 2023 werden weitere baulichen Anpassungen vorgenommen, um die Situation für den Fuss- und Veloverkehr zu verbessern, denn die Langstrasse ist eine der wichtigsten Verbindungen zwischen den Stadtkreisen 4 und 5. Konkret wird die Stadt bis in einem Jahr folgende Anpassungen vornehmen:

Fahrverbot für Autos zwischen Brauerstrasse und Dienerstrasse während des Tages

Umleitung des Durchgangsverkehrs zwischen 5.30 und 22 Uhr über Ankerstrasse und Kanonengasse

Tempo 30 auf der Langstrasse

Aufhebung der separaten Busspur

37 neue Veloabstellplätze

Verbreiterung der Trottoirs auf Höhe des Coop-Supermarkts um 2,60 Meter

Sechs neue Bäume im Abschnitt zwischen Stauffacher- und Hohlstrasse

Erneuerung der Werkleitungen und des Belags

Einbau von Schallschutzfenstern

Mehr Platz für den Velo- und Fussverkehr

Die Situation auf der viel befahrenen Verkehrsachse war wegen des Durchgangsverkehrs und der schwierigen Verhältnisse für die Velofahrenden immer wieder Gegenstand politischer Vorstösse. «Mehr Platz für den Velo- und Fussverkehr, weniger Autos an der Langstrasse – diese Ziele erreichen wir mit dem Projekt», sagt deshalb Stadträtin Simone Brander zum Start der Bauarbeiten an der Langstrasse. Für die Umsetzung des Projekts ist ein Gesamtkredit von fünf Millionen Franken budgetiert.





tif

Fehler gefunden?Jetzt melden.