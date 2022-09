Schule Talhof in Wülflingen – Stadt bewilligt 3,2 Millionen Franken für Holzmodulbau Um den wachsenden Schülerzahlen zu begegnen, hat die Stadt Winterthur einen Kredit für einen zweistöckigen Holzmodulbau auf der Schulanlage Talhof in Wülflingen bewilligt.

Die Schulanlage Talhof soll auf das nächste Schuljahr hin um einen Holzmodulbau erweitert werden. Archivfoto: Heinz Diener

In Wülflingen wird auch 2023 ein starkes Schülerwachstum erwartet, was zusätzlichen Schulraum nötig macht. Die Stadt hat deshalb einen Kredit über rund 3,2 Millionen Franken für einen zweistöckigen Holzmodulbau auf der Schulanlage Talhof bewilligt, wie sie am Donnerstag mitteilt. Der Bau werde innerhalb des Rahmenvertrags mit der Blumer Lehmann AG umgesetzt.

Mit dieser Erweiterung können in der Schule Talhof ab dem Schuljahr 2023/24 zwei zusätzliche Primarschulklassen unterrichtet sowie drei weitere Gruppenräume zur Verfügung gestellt werden. Damit könne die Klassenkapazität der Schulanlage auf acht erhöht und dem Konzept der schulischen Integration besser nachgekommen werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die neuen Räumlichkeiten würden zur Einhaltung der heutigen Schulraumanforderungen beitragen. Der Bau werde so auf der Anlage positioniert, dass die Aussenraumflächen nur minimal betroffen seien. Die direkte Umgebung des zweistöckigen Holzmodulbaus samt Eingangsbereich und Wegerschliessung würden im Rahmen des Projektes neu gestaltet.

Die Baukosten sind laut Mitteilung gebundene Kosten und werden der Investitionsrechnung des allgemeinen Verwaltungsvermögens belastet. Der Holzmodulbau werde nach Standard Minergie-P-Eco ausgeführt.

zim

