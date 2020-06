Gewerbe in Winterthur – Stadt erlässt Läden und Restaurants die Mieten Restaurants und Läden, die in Liegenschaften der Stadt eingemietet sind, kommt der Stadtrat massiv entgegen. Das kommt gut an, auch bei Pächtern, die nicht direkt davon profitieren. Till Hirsekorn

Restaurants und Cafés in der Krise Auch das «Gault Millau»-Restaurant Strauss muss der Stadt in diesem Jahr keinen Mindestpachtzins bezahlen. Foto: Enzo Lopardo. LAB

Am Samstag macht die Gastro-Branche einen nächsten kleinen Schritt in Richtung Normalbetrieb: Die Limite von vier Gästen pro Tisch fällt weg, Billard und Live-Musik sind wieder möglich und Veranstaltungen bis zu 300 Personen erlaubt. Finanzielle Entlastung gewährt der Stadtrat nun auch den zwölf Restaurants, die in städtischen Liegenschaften eingemietet sind: Der Strauss, das Obergass oder das Bistro im Rathaus gehören dazu (siehe Karte online), aber auch die Restaurants im Hallenbad Geiselweid oder der Eishalle Deutweg. Ihnen wird in diesem Jahr der sogenannte Mindestpachtzins erlassen, eine Pauschale, die unabhängig vom Umsatz anfällt.



Auch dem Klein-Gewerbe kommt die Stadt entgegen. Läden, die während des Covid-19-Lockdown schliessen mussten, müssen für diese Zeit keinen oder grösstenteils keinen Mietzins bezahlen. 95 von 256 Läden und Betrieben profitieren, fast jeder dritte.



Die Stadt rechnet mit Mietausfällen von insgesamt rund 430’000 Franken. Sie werden dem 5-Millionen-Corona-Hilfskredit entnommen.