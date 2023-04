Schule in Winterthur – Stadt findet kurze Schulwege wichtiger als durchmischte Klassen Die Stadt beendet das Durchmischungsprojekt in Seen und Mattenbach. Damit spielt die Herkunft bei der Zuteilung der Schule in Winterthur wieder eine kleinere Rolle. Deborah von Wartburg

Einige Schulen in Winterthur werden von deutlich mehr Kindern mit Migrationshintergrund besucht als andere. Um die Durchmischung und damit die Chancengerechtigkeit zu erhöhen, regte die damalige Kreisschulpräsidentin Martha Jakob (GLP) an, bei der Schul- und Klassenzuteilung auch den kulturellen Hintergrund der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen. Dabei nahm man in Kauf, dass der Schulweg etwas länger wird. Die Bildungsstatistik des Kantons bestätigte, dass der Anteil fremdsprachiger Kinder in den Schulhäusern Mattenbach, Gutschick und Schönengrund im Schuljahr 2021/2022 gesunken ist.

Einheitliche Zuteilung

Nun ist der Schulweg scheinbar wieder wichtiger als die Chancengerechtigkeit. Das «Regionaljournal Zürich/Schaffhausen» des Radio SRF berichtete am Montag, dass der Durchmischungsversuch gestoppt wurde. Schulstadtrat Jürg Altwegg (Grüne) sagte, die Herkunft spiele bei der Zuteilung zu einer Schule nicht mehr so eine grosse Rolle. Stattdessen würden die Schulwege wieder kürzer. Der Grund für diese Änderung seien aber nicht die unzufriedenen Eltern. Vielmehr gehe es um eine Vereinheitlichung bei der Zuteilung, die in allen Quartieren gleich ablaufen soll.

Der Projektstopp habe auch mit der Reorganisation der Schule in Winterthur zu tun. Seit letztem Sommer sind nicht mehr vier Kreisschulpflegen, sondern eine einzige siebenköpfige Schulpflege zuständig. Die operative Leitung übernahmen fünf Bildungsleiter, die im November starteten. Sowohl die Reorganisation als auch das Durchmischungsprojekt der Schulklassen sind in Winterthur umstritten und sorgten auch auf politischer Ebene für viele Diskussionen.

