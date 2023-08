Verkehr in Winterthur – Stadt führt neue Fahrverbote in Töss ein Wer schnell zur Zürcherstrasse fahren wollte, konnte bislang Schleichwege durch die Quartiere Rebwiesen oder Nägelsee nutzen. Damit ist nun Schluss: Ab nächster Woche gelten Fahrverbote. Hannes Boos

Viele Autofahrer versuchen, das Lichtsignal zwischen Schlosstalstrasse und Zürcherstrasse zu umgehen. Foto: Hannes Boos

Das Lichtsignal zwischen der Schlosstalstrasse und der Zürcherstrasse ist vielen Autofahrern ein Ärgernis. Wer zu Stosszeiten von Wülflingen aus Richtung Stadtmitte oder Zürich fährt, muss mit langen Wartezeiten rechnen. Viele wichen daher auf einen bekannten Schleichweg aus: die Emil-Klöti-Strasse, welche durch das Rebwiesen-Quartier führt und dann wieder in die Zürcherstrasse mündet. Zwischen 2500 und 3000 Autos pro Tag hat die Stadt zuletzt gemessen – und sperrt die Abkürzung nun. Ab nächstem Dienstag, dem 8. August, herrscht auf der Emil-Klöti-Strasse Fahrverbot. Ausgenommen sind Anwohner und Zubringer.

Der beliebte Schleichweg führt von der Schlosstalstrasse zur Zürcherstrasse.

Damit habe die Stadt auf eine Petition des Quartiervereins Töss-Dorf und zwei lokalen Elternvereinen reagiert, sagt Christoph Oetiker, Projektleiter beim Tiefbauamt. Messungen der Stadt haben ergeben, dass zu Stosszeiten etwa die Hälfte aller Leute, die durch die Emil-Klöti-Strasse fahren, keine Anwohner sind, sondern sie als Schleichweg benutzen. Das Tempolimit von 30 km/h werde dabei regelmässig überschritten.

1 / 2 Der Schleichweg führt vom Friedliweg in die Emil-Klöti-Strasse. Hinten rechts auf dem Bild: Das Schulhaus Rebwiesen. Foto: Hannes Boos

Anwohner Kristian Palushaj (30) sagt, er habe eigentlich Verständnis dafür, dass Autofahrer schneller an ihr Ziel kommen wollen. «Leider halten sich aber nicht alle an die Regeln. Das ist ein Fakt.» Besonders brisant sei, dass sich an der Emil-Klöti-Strasse sowohl eine Primarschule als auch ein Kindergarten befänden. Er sei früher im Rebwiesen zur Schule gegangen, sagt Palushaj. Mittlerweile sei er selbst Vater. «Das Rebwiesen ist ein Kinderquartier.» Dass die Quartierstrasse gesperrt werde, fände er deshalb «gar nicht so schlecht».



Auch in Nägelsee herrscht bald Fahrverbot

Gleichzeitig soll auch das benachbarte Nägelsee-Quartier für Durchgangsverkehr gesperrt werden. Sonst könnten die Autofahrer nämlich auf die Friedhofsstrasse – entlang der Töss – ausweichen, so das Kalkül der Stadt. Stoppschilder rund um das Quartier sollen das nun vermeiden. Weiterhin mit dem Auto erreichbar bleiben allerdings der Friedhof und die Industrieanlagen an der Schlachthofstrasse.



«Sogar Lastwagen fahren hier durch!» Rita Fehr, Anwohnerin in Nägelsee

Die langjährige Quartierbewohnerin Rita Fehr sagt, sie freue sich über das bevorstehende Fahrverbot. Der Verkehr habe in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Früher hätten hier noch Kinder draussen gespielt. «Heute ist hingegen alles voller Autos. Sogar Lastwagen fahren hier durch!»

Reto Lüthard, Präsident des Quartiervereins Nägelsee, sieht die Situation etwas entspannter. Das Problem bestehe zwar, sei aber noch nicht so gravierend wie in Rebwiesen. Dennoch unterstützt er das Fahrverbot in Nägelsee ebenfalls: «Sonst verschiebt sich der Schleichverkehr an der Emil-Klöti-Strasse einfach zu uns.»

