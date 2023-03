Wohnen in Winterthur – Stadt hat kaum aufgerüstet

im Kampf gegen dreiste Vermieter Vor drei Jahren hatte die Stadt angekündigt, systematischer gegen Vermieter von Gammelwohnungen vorzugehen. Geschehen ist wenig bis nichts. Eine Stadtparlamentarierin will nun nachhaken. Till Hirsekorn

Dieses Wohnhaus an der Pestalozzistrasse musste die Stadt 2019 gar räumen und versiegeln lassen. Trotz Ankündigungen geht sie seither nicht systematischer gegen dreiste Vermieter vor. Foto: Madeleine Schoder

Im Winter fielen wochenlang die Heizungen aus. Wasserschäden und Schimmel im modrigen Keller. Und willkürlich überhöhte Nebenkosten, die in Rechnung gestellt wurden. Letzte Woche berichteten in dieser Zeitung mehrere Mietparteien von teils massiven Missständen in ihren Wohnungen. Häufig waren es Geflüchtete und Sozialhilfeempfänger, die auf dem Wohnungsmarkt besonders schlechte Karten haben.