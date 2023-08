Stadt Illnau-Effretikon – Familienverein Effretikon hofft auf engagierte Freiwillige Um sein Angebot aufrechterhalten zu können, sucht der Kipferhaus-Träger Unterstützung. Almut Berger

Die Spielgruppe im Kipferhaus ist eines der Angebote des Familienvereins Effretikon. Foto: Familienverein Effretikon

Der Familienverein Effretikon ist auf der Suche nach freiwilligen Helferinnen und Helfern. Als Träger des Familienzentrums Kipferhaus sowie des Pavillons Watt verantwortet der Verein nicht nur deren strategische Führung, er organisiert auch diverse familienfreundliche Anlässe in Effretikon.



Um sein Angebot aufrechterhalten und weiterhin eine Anlaufstelle und ein Stützpunkt für Familien sein zu können, brauche es per sofort motivierte und engagierte Effretikerinnen und Effretiker als Mitdenker und -gestalter, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. Sei es beispielsweise im Chrabbelkafi oder im Elki-Treff, aber auch im Vorstand. Der Familienverein definiere sich in erster Linie ein Begegnungszentrum, bis auf die Betreuungsangebote setze man auf Freiwilligenengagement.

