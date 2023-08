Stadt Illnau-Effretikon – Jugendliche sollen politisch mitreden Mit einer Kick-off-Veranstaltung geht das «Engage»-Projekt in die nächste Runde. Interessierte sind zum Mitmachen eingeladen. Almut Berger

Die Stadt Illnau-Effretikon will die politische Partizipation der jungen Bevölkerung ausbauen. 2020 hatten Jugendliche im Zuge des «Engage»-Projekts des Dachverbands Schweizer Jugendparlamente über 140 Ideen für Illnau-Effretikon eingereicht.

Nun geht das «Engage»-Projekt in die zweite Runde, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Der Kick-off findet am 31. August von 17.30 bis 19.30 Uhr im Stadthaussaal in Effretikon statt. Dabei wird sich die Begleitgruppe, bestehend aus Jugendlichen, Politikerinnen und Politikern, Jugendarbeitern und weiteren Interessierten zum ersten Mal treffen und den weiteren Verlauf planen.

Im Herbst sollen dann alle 12 bis 25-Jährigen der Stadt in einer Kampagne dazu aufgefordert werden, über die Onlineplattform www.engage.ch ihre Anliegen und Wünsche einzureichen. Diese werden anschliessend an einem «Engage»-Event im November gemeinsam mit Jugendlichen und lokalen Politikerinnen und Politikern diskutiert und zu konkreten Projekten ausgearbeitet. In einer weiteren Phase soll eine partizipative Mitwirkungsstruktur ausgearbeitet und aufgebaut werden, die auch nach dem einjährigen «Engage-Prozess weiter besteht.

