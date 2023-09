Stadt Illnau-Effretikon – Rosenweg-Unterführung wird nicht umgebaut Verschiedene Massnahmen sollen die Sicherheit erhöhen. Almut Berger

Die Rosenwegunterführung in Effretikon wird nicht umgebaut. Stattdessen will der Stadtrat die Planungen der Neubauten im Umfeld der Personenunterführung auf deren jetzige Dimension und Höhenlage ausrichten, wie er in einer Mitteilung schreibt. Eine Absenkung und Verbreiterung würde zu verschiedenen Problemen und Nachteilen führen. Insbesondere hätten die einzuhaltenden Normen Rampenlängen zur Folge, die mit den baulichen Gegebenheiten nicht in Einklang zu bringen seien. Die Unterführung ist eine von zwei Bahnhofsunterführungen, die die Quartiere östlich und westlich der Gleise verbinden.

Der Stadtrat sei sich bewusst, dass die heutige Rosenwegunterführung nicht die optimale Lösung darstelle.

Das Belassen bilde aber die beste Option. Die Abteilung Tiefbau soll nun prüfen, ob die regionale Veloroute statt durch den Rosenweg über die Brücke Illnauerstrasse geführt werden kann. Für den lokalen Fahrradverkehr soll der Rosenweg weiterhin offenbleiben. Zudem sei zu untersuchen, mit welchen Massnahmen die Sicherheit erhöht werden könne.

