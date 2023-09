Stadt Illnau-Effretikon – Wildbienen selber fördern Der Naturschutzverein hat bei der Kapelle Rikon einen Modellgarten erstellt. Almut Berger

Das Areal bei der Kapelle Rikon nach der Umgestaltung. Foto: Beatrix Mühlethaler / Stadt Illnau-Effretikon

Bei der Kapelle Rikon in Effretikon ist ein neuer Lebensraum für Wildbienen entstanden. In den zwischen Blumenflächen erstellten Holz- und Steinhaufen sollen diese ihre Brutbauten errichten können, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Pollen und Nektar der Blumen dienen den Wildbienen und ihren Larven als Nahrung. Die vielfältige Anlage biete Interessierten Anregungen für Förderaktivitäten im eigenen Garten.

Initiiert hat den Modellgarten der lokale Naturschutzverein in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Kanton. Die Anlage ist für die Bevölkerung durch einen Rundweg zugänglich. Ab nächstem Jahr sollen geführte Rundgänge angeboten werden.

Der Rundweg wurde durch Freiwillige bepflanzt. Foto: Beatrix Mühlethaler / Stadt Illnau-Effretikon

Almut Berger ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur. Mehr Infos

