Ferienhaus «Ob dem See» – Stadt kauft Ferienhaus in Davos – will es aber nicht behalten Die Stadt Winterthur macht von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch und sichert sich das Haus des Ferienkolonievereins Oberwinterthur in Davos. Bereits nächstes Jahr soll das Haus weiterverkauft werden. Gregory von Ballmoos

Dieses Haus übernimmt die Stadt und will es bereits im Juli 2021 wieder verkaufen. Screenshot: Google

Idyllisch liegt es zwischen Wald und dem Davosersee am Fusse des Wolfgangs, das Haus «Ob dem See». Es gehört dem Verein Ferienkolonie Oberwinterthur, dies schon seit Jahren. Aber nicht mehr lange: Die Stadt Winterthur nutzt ihr Vorkaufsrecht und kauft den Oberianern das Ferienhaus ab.

Gedacht war das stattliche Haus an der Totalpbachstrasse 4 in Davos-Wolfgang als Lagerhaus für die Oberwinterthurer Schüler. Dies ist jedoch kaum mehr der Fall, schreibt die Stadt Winterthur in einer Mitteilung. Nur dank Fremdvermietungen im Winter, oftmals an andere Schulen für Skilager, war das Haus selbsttragend.

Die Stadt Winterthur sieht selbst offenbar keine Verwendung für das Haus, es soll bereits nächsten Sommer wieder abgestossen werden. Dann, wenn das Pächterpaar pensioniert wird, soll das Haus mit samt dem Wald bereits wieder verkauft werden. Über den Kaufpreis schweigt sich die Stadt in ihrer Mitteilung aus.