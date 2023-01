Sicherheit in Winterthur – Stadt lädt zum Notfalltreffpunkt-Test Am Mittwochabend öffnet die Stadt 8 ihrer 15 Notfalltreffpunkte und zeigt der Bevölkerung, wie diese funktionieren. David Herter

Eingerichtet werden am Mittwoch die Notfalltreffpunkte in den Turnhallen folgender Schulanlagen: Büelwiesen, Langwiesen (Foto), Laubegg, Schachen, Sennhof, Rychenberg, Wallrüti und Wülflingerstrasse.

Was nach dem Ende des Kalten Kriegs vergessen ging, rief der Ukraine-Krieg unvermittelt in Erinnerung. Kriege und Katastrophen könnten auch die Schweiz treffen.

Die Stadt hat Vorbereitungen getroffen, für den Fall, dass die üblichen Alarmierungs- und Kommunikationskanäle nicht mehr funktionieren. In Winterthur sind als Ersatz insgesamt 15 Notfalltreffpunkte vorgesehen, meistens in Turnhallen.

Die Treffpunkte werden bei Bedarf von der Freiwilligen Feuerwehr aufgestellt und vom Zivilschutz betrieben. Bei den Anlaufstellen kann sich die Bevölkerung über die Lage informieren und von dort notfalls auch die Sanität, die Feuerwehr oder die Polizei zu Hilfe rufen.

Am «Abend der offenen Notfalltreffpunkte», der am Mittwoch, 1. Februar, von 18 bis 20 Uhr stattfindet, ist die Bevölkerung eingeladen, sich selbst ein Bild zu machen. Dafür werden acht der Treffpunkte eingerichtet und betrieben. Fachleute informieren Interessierte über die Aufgaben und Dienstleistungen der Anlaufstellen.

Eingerichtet werden die Treffpunkte in den Turnhallen folgender Schulanlagen: Büelwiesen (Stadtkreis Seen), Langwiesen (Wülflingen), Laubegg (Töss), Schachen (Veltheim), Sennhof (Seen), Rychenberg (Oberwinterthur), Wallrüti (Oberwinterthur) und Wülflingerstrasse (Veltheim).

David Herter ist Nachrichtenchef Stadt und Region Winterthur. Er lernte Maschinenmechaniker und gründete einen Musikclub, ist Vater und trainiert junge Handballerinnen und Handballer. Seit 1999 arbeitet er als Redaktor und Journalist. 2007 schloss er die Ausbildung der Journalistenschule MAZ ab. Mehr Infos @d4vidherter

Fehler gefunden?Jetzt melden.