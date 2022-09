Leitungsbau in Winterthur – Stadt lässt elf Meter breite Schneise durch Wald schlagen Die Wasserleitung des Reservoirs Lindberg ist 60 Jahre alt und wird nun ersetzt. Dazu soll eine über 600 Meter lange Schneise durch den Lindberg-Wald entstehen.

Damit das Wasser in Oberwinterthur weiterhin aus dem Wasserhahn fliesst, muss eine alte Wasserleitung im Wald ersetzt werden. Symbolbild: Keystone

Eine über 60 Jahre alte Wasserleitung beim Reservoir Lindberg in Oberwinterthur ist am Ende ihrer Lebensdauer angelangt: Damit die ungefähr 600 Meter lange Leitung ersetzt werden kann, muss eine elf Meter breite Schneise in den Lindberg-Wald geschlagen werden, wie die Stadt Winterthur am Montag mitteilte.

Die Arbeiten dauern ab Anfang Oktober bis ins Frühjahr 2023, heisst es in der Mitteilung. Dabei werde bodenschonend gearbeitet. Die verschiedenen Erdschichten würden separat abgetragen und gelagert.

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird gemäss Stadtwerk Winterthur die Waldschneise wieder aufgeforstet. Die Rodung ist vom Kanton Zürich bewilligt. Der Ersatz der Wasserleitung, mit der rund 2200 Personen in Oberwinterthur mit Trinkwasser versorgt werden, kostet rund 900'000 Franken.

SDA

