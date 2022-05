Stadtwerk in Winterthur – Stadt lanciert «ehrliche» Stromprodukte Das teuerste Stromprodukt in Winterthur heisst «e-Strom Gold». Es gilt als besonders klimafreundlich, hat aber den höchsten CO₂-Ausstoss. Nun mischt Stadtwerk den Strom neu. Delia Bachmann

Ab nächstem Jahr haben die Stadtwerk-Kunden die Wahl zwischen drei Stromprodukten: Klima Gold, Klima Silber und Klima Bronze. Archivbild: «Landbote»

In Winterthur können die Stromkonsumenten aktuell noch zwischen vier verschiedenen Produkten wählen. Am teuersten ist «e-Strom Gold», das zu 100 Prozent aus Solarstrom besteht. Bei der Klimabilanz landet das Produkt mit einem CO₂-Ausstoss von 40 Gramm pro Kilowattstunde aber nicht auf dem Podest, sondern auf dem letzten Platz. Am klimafreundlichsten ist das günstigste Produkt «e-Strom Weiss» mit 6 Gramm pro Kilowattstunde. Der Strom dafür wird je zur Hälfte aus Wasserkraft und der Abwärme der KVA hergestellt.