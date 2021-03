Resultate der Region – Stadt-Land-Graben beim Verhüllungsverbot Totale Einigkeit, durchzogene Resultate und ein sehr deutlicher Unterschied zeigten sich am Wahlsonntag in Stadt und Region Winterthur und dem Bezirk Andelfingen. Eva Wanner

Wenige Gemeinden stellten sich gegen das Freihandelsabkommen, am deutlichsten Berg am Irchel, wo die Stiftung Paneco ihren Sitz hat. Foto: Heinz Kramer

Nur drei Landgemeinden der Bezirke Winterthur und Andelfingen waren gegen das Verhüllungsverbot: Andelfingen, Flurlingen und Dättlikon. Alle anderen stimmten Ja, am deutlichsten Adlikon mit gut 67 Prozent. Ein ganz anderes Bild zeigt sich bei den Stadtkreisen; fast alle waren dagegen, am deutlichsten Altstadt mit rund 73 Prozent. Lediglich Seen hat mit rund 51 Prozent ganz knapp Ja gesagt zur Volksinitiative.

Vollkommene Einigkeit herrschte bei der Vorlage über die E-ID (Nein), das Gesetz für Sozialdetektive (Ja) sowie die Anpassung der Grenzwerte der Finanzkompetenzen (Ja).