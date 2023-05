Stadtpolizei Winterthur – Stadt muss Bericht zu zwei Suiziden herausgeben Der Bezirksrat hat einen Rekurs dieser Zeitung gutgeheissen. Der Stadtrat darf den Bericht zur Administrativuntersuchung nicht geheim halten. Patrick Gut

Schon an der Medienkonferenz zur Administrativuntersuchung der Stadtpolizei Winterthur hiess es, die Medien würden keinen Einblick in den Bericht erhalten. Nun hat der Bezirksrat anders entschieden. Archivfoto: Madeleine Schoder

Der Stadtrat hat den Abschlussbericht zur Administrativuntersuchung «Suizide in der Quartierpolizei Winterthur» herausgeben; zumindest in anonymisierter Form. Das steht in einem noch nicht rechtskräftigen Beschluss des Bezirksrats Winterthur. Dieser hat einen Rekurs dieser Zeitung gutgeheissen.