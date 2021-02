Verkehr in Winterthur – Stadt muss den Güterverkehr neu denken und lenken Winterthur wächst und damit auch der Warenverkehr auf Strasse und Schiene. Ein neues Logistikkonzept soll zeigen, wo neue Logistik-Hubs gebaut werden könnten, ober- und unterirdisch. Für eine Insiderin ist klar: «Das wird eine Knacknuss.» Till Hirsekorn

Das Areal von Wylandbrücke entlang der Vogelsangstrasse bis Auwiesenstrasse soll vorerst Güterbahnhof bleiben. Foto: Madeleine Schoder/Tamedia

Bis um 11 Uhr hat der Güterverkehr die «autofreie» Altstadt normalerweise fest im Griff. Dann zwängen in der Marktgasse die Lieferwagen aneinander vorbei, und der Neumarkt gleicht einem Parkplatz. «Hier sieht man, wie ineffizient der Warentransport heute teils noch ist», sagt GLP-Gemeinderätin Annetta Steiner. Mit dem Päckliboom im Teil-Lockdown sind auch immer mehr Grosstransporter in den Quartieren unterwegs. Das freut die Empfänger und bedeutet gleichzeitig Lärm, Gestank und Gefahr. Die Städte wachsen weiter und mit ihnen der Verkehr.

Insofern tönt es vielversprechend, den Schwerverkehr im urbanen Raum ohne Abstriche um bis zu 30 Prozent zu senken. Das Mega-Logistik-Projekt Cargo sous Terrain soll es möglich machen und einen Teil des Gütertransports unter die Erde bringen. In den Städten, so die Idee, würden Hubs mit unterirdischen Lagern angeliefert. Auf der «letzten Meile» ginge es von dort aus auf der Strasse weiter in die Quartiere und die Altstadt. Dies mit wesentlich weniger, besser koordinierten Fahrten in kleinen CO₂-freien Transportern, so die Vision.