Belastete Böden in Winterthur – Stadt muss Püntenareal wegen Schadstoffen sanieren Der Boden im Püntenareal Neuwiesen enthält Quecksilber und andere giftige Stoffe. Einige Gärten müssen geschlossen werden. Leon Zimmermann

Foto: Madeleine Schoder

Wo heute das Püntenareal Neuwiesen liegt, wurde im 19. Jahrhundert Kies abgebaut. Die Kiesgruben dienten später als Mülldeponie – in einer Zeit, in der noch keine umweltverträglichen Entsorgungsmöglichkeiten bekannt waren. Weil von solchen Arealen Schadstoffe in die Umwelt gelangen können, hat der Kanton die ehemalige Abfalldeponie im Kataster der belasteten Standorte erfasst.