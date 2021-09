Bahnhöfe in Winterthur – Stadt plant Bahnhöfe Töss und Wülflingen neu Der Stadtrat hat zwei Masterpläne vorgelegt, für die Bahnhöfe Töss und Wülflingen. Beide Areale sollen aufgewertet werden. David Herter UPDATE FOLGT

Die SBB werden die gesamten Gleis- und Perronanlagen und die Personenunterführung am Bahnhof Töss erneuern und hindernisfrei ausbauen. Foto: Madeleine Schoder

Im Zuge der Bauarbeiten am Brüttemer Tunnel von Winterthur in Richtung Zürich wird auch der Bahnhof Töss erneuert und umgebaut. Eines der Gleise vom Hauptbahnhof nach Töss soll unter den Gleisen in Richtung Zürich durchgeführt werden. Gleichzeitig erneuern die SBB die gesamte Gleis- und Perronanlage und die Personenunterführung am Bahnhof Töss und bauen diese hindernisfrei aus.

Um die geplanten Arbeiten der SBB mit der Entwicklung des Areals um den Bahnhof Töss abzustimmen, hat der Stadtrat einen Masterplan entwickeln lassen, den er am Donnerstag der Öffentlichkeit vorgelegt hat.