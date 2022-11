Appell an den Bundesrat – Stadt ruft auf zum Beitritt der Schweiz zum Atomwaffenverbotsvertrag Die Stadt Winterthur unterstützt den Appell der «Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen» an den Bundesrat zum Beitritt der Schweiz zum Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen.

Bisher haben 91 Staaten den Vertrag der UNO unterzeichnet. Archivfoto: Tamedia

Der Krieg in der Ukraine zeige in aller Deutlichkeit, dass die atomare Bedrohung nach wie vor sehr real sei und in einer besorgniserregenden Weise an Bedeutung gewonnen habe, teilt der Stadtrat Winterthur mit. Der Vertrag über das Verbot von Kernwaffen («Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons», TPNW) ist ein Vertrag der UNO, der die Vertragspartner zum Verzicht auf Kernwaffen verpflichtet. Er verbietet Entwicklung, Tests, Produktion, Transfer, Besitz, Einsatz sowie Androhung des Einsatzes von Nuklearwaffen. Bisher wurde der TPNW von 91 Staaten unterzeichnet und von 68 Staaten ratifiziert. Die Schweiz aber hat ihn noch nicht unterschrieben und will erst zum Jahresbeginn 2023 darüber entscheiden.

Die Stadt Winterthur habe bereits mehrere Male öffentlich Stellung zum TPNW bezogen und dazu aufgerufen, dass die Schweiz diesen Vertrag unterzeichne und ratifiziere, heisst es in der Mitteilung weiter. Neben Winterthur unterstützen auch die Städte Bern, Basel, St. Gallen und Zürich den erneuten Aufruf der «International Campaign to Abolish Nuclear Weapons» (ICAN) zum Beitritt.

far

Fehler gefunden?Jetzt melden.