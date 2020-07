Biodiversität in Winterthur – Stadt sammelt Spenden für Stauden Weil das Geld für mehr Biodiversität nicht reicht, sollen private Sponsoren und Gartenbaufirmen der Stadt mit Geld und Arbeit unter die Arme greifen. Andrea Thurnherr

Schön anzusehen und wichtiger Lebensraum für Bienen: Die Stadt will Grünflächen neu gestalten. Bild: Enzo Lopardo

Purpurglöckchen blühen, während die Knospen des Herbstkrokus noch geschlossen sind. Am Dienstag stehen FDP-Stadtrat Stefan Fritschi und die Verantwortlichen von Stadtgrün vor dem Pilotbeet an der alten Römerstrasse in Oberwinterthur. Dieses wurde im Rahmen des neuen Projekts «Winterthur blüht» gestaltet, um die Biodiversität zu erhöhen. Es ist so gestaltet, dass zu jeder Jahreszeit eine andere einheimische Pflanze blüht und den Bienen Futter bietet. Gleich daneben liegt ein grosses, mit grünen Sträuchern bepflanztes Beet, für das die Stadt noch Sponsoren sucht.

Budget von Stadtgrün reicht nicht

«Biodiversität ist ein Megatrend», sagt Fritschi. Auch die Stadt Winterthur setzt sich für den Erhalt von einheimischen Pflanzen und des Lebensraums von Insekten und Bienen ein. Im letzten Jahr pflanzte Stadtgrün auf rund 16’000 Quadratmetern nachhaltige Pflanzen an. Eine Fläche so gross wie eineinhalb Fussballfelder.

Trotzdem verfügt Winterthur über viele Grünflächen, die noch einseitig bepflanzt sind. Für die Neugestaltung ist die Stadt auf Hilfe von aussen angewiesen, weil ihr das Geld fehlt. «Das Budget von Stadtgrün reicht nur für den Unterhalt der Flächen», sagt Fritschi. Diese attraktiver zu gestalten, liege nicht drin. «Seitens der Politik gibt es nur wenig Bereitschaft, dieses Budget zu erhöhen.»

Das Projekt sei als Ergänzung zu den bestehenden Aktivitäten zu verstehen. Kürzlich habe man die neue Abteilung Ökologie geschaffen, die sich mit Biodiversität und Umweltschutz befasst. Wegen «Winterthur blüht» werde man keine Stellen abbauen, dazuverdienen werde man aber auch nicht.

Die Stadt stellte am Dienstag das neue Biodiversität-Projekt «Winterthur blüht» vor. Auf dem Bild (v.l.): Beat Kunz (Leiter Stadtgrün), Stefan Fritschi (Stadtrat), Achim Schefer (Projektleiter Stadtgrün). Bild: Enzo Lopardo

Geld von Privaten

Für die 30 zusätzlichen Flächen sollen private Sponsoren aufkommen. Für einen Blätz von 60 Quadratmetern an der Stadthausstrasse werden beispielsweise 3600 Franken pro Jahr benötigt. Weitaus teurer kommt die grosse Fläche neben dem Pilotbeet in Oberwinterthur: 19’200 Franken kosten die 320 Quadratmeter. Selbst bepflanzen kann diese der Sponsor aber nicht. Stadtgrün übernimmt die Planung und die Umsetzung der Neugestaltung, wobei man auf Wünsche der Sponsoren eingehe. Das Sponsoring wird auf einer Tafel mit Angaben zum Sponsor honoriert.

Die Stadt sucht aber nicht nur nach Geldgebern, sondern auch nach Gartenbaufirmen, welche die Flächen gratis gestalten. Statt eines Sponsorings können diese den Anbau und die Pflege der Grünflächen übernehmen. Und ihr Wissen über nachhaltige Gartengestaltung zeigen. Es seien bereits mehrere Anfragen eingegangen.

Stadtgrün setzt bei der Bepflanzung vor allem auf einheimische Pflanzen. 90 Prozent der rund 80 geplanten Pflanzen kommen aus der Schweiz. Mit der neuen Bepflanzung wollen sie auch das Bewusstsein um den Wert nachhaltiger einheimischer Pflanzen steigern. Nicht zuletzt hoffe man, dass private Nachahmer ihre Gärten entsprechend gestalten.