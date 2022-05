Bauen in Winterthur – Stadt saniert alte Stadtwerk-Häuser Winterthur will für 15,3 Millionen Franken ehemalige Stadtwerkgebäude und anliegende Reihenhäuser sanieren. Deborah von Wartburg

Die Stadt Winterthur saniert einige alte Gebäude, so wie das ehemalige Stadtwerk-Haus an der Vogelsangstrasse. Foto: Madeleine Schoder

Der Stadtrat will das ehemalige Stadtwerk-Gebäude an der unteren Vogelsangstrasse 11 und an der Frohbergstrasse 8 sowie die Reihenhäuser an der Frohbergstrasse 10 und 16 direkt daneben sanieren lassen. Laut Finanzstadtrat Kaspar Bopp (SP) ist die Haustechnik so veraltet, dass Teile davon, etwa die sanitären Anlagen, jederzeit ausfallen könnten. Zudem sollen Verbesserungen bei der Barrierefreiheit vorgenommen und die Gebäude erdbebensicher gemacht werden.