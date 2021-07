Ausstellungen in Winterthur – Stadt setzt Zeichen für «Respekt und Toleranz» Mit einer Aktionswoche macht sich die Stadt im Sommer gegen Rassismus und Ausgrenzung stark. Till Hirsekorn

Winterthur

Pride Month: Flaggen wurden aufgehängt.

Foto: Marc Dahinden

17.06.2021

Sie starten am 27. August, dauern zehn Tage und finden danach jedes Jahr statt: die Winterthurer Aktionstage für Respekt und Vielfalt. Damit wolle sich der Stadtrat klar «gegen Ausgrenzung, Rassismus und Diskriminierung» positionieren, heisst es in der Mitteilung vom Donnerstag.



Die «Zeichen» der Aktionswoche werden bunt und verteilen sich stadtweit: Im Zentrum hängen 20 Plakate des Karikaturisten Ruedi Widmer (der auch für diese Zeitung zeichnet), im Foyer des Superblocks laufen Videoporträts begleitet von einer Fotoausstellung, und im Rathausdurchgang inszeniert die städtische Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention in einem Schattenspiel, wie Zivilcourage geht. Und an einem Abend treffen sich Personen mit Migrationshintergrund für einen Austausch mit der Polizei. Auch «50 Jahre Frauenstimmrecht» ist Thema während der Aktionstage (hier geht es zum Programm). Insgesamt sind neun Projekte geplant.

Wieder ein Zeichen

Im «Pride Month» Juni hingen im Stadtzentrum bereits Regenbogenfahnen, eine Solidaritätsaktion für die LGBTIQ+-Gemeinde, angestossen von den Jungen Grünliberalen.

In der Altstadt oder hier vor dem Stadthaus: Während des «Pride Month» im Juni hingen in Winterthur Regenbogenflaggen als Zeichen der Solidarität.

Foto: Marc Dahinden

Die Stadt ist seit 2005 Mitglied der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus. Die Projekte der Aktionstage für Respekt und Vielfalt werden mit je 1000 Franken unterstützt.







