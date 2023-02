1000 Bäume für Winterthur – Stadt sieht Potenzial auf privaten Grundstücken 2021 hat die Stadt Winterthur angekündigt, dass sie innerhalb von drei Jahren 1000 Bäume pflanzen will. Man sei auf gutem Weg und wolle auf Private zugehen. Gregory von Ballmoos

Stadtrat Stefan Fritschi giesst den ersten der 1000 geplanten Bäume. Foto: Marc Dahinden

Stadtgrün Winterthur will bis 2024 1000 neue Bäume auf dem Winterthurer Stadtgebiet pflanzen, das kommunizierte die Stadt 2021. Doch mehreren Stadtparlamentsmitgliedern ging es zu wenig schnell. Sie merkten an, dass bis zum Einreichen ihres Postulates erst 208 Bäume gepflanzt worden waren. Deshalb verlangten Michael Bänninger (EVP), Andreas Büeler (Grüne/AL), Samuel Kocher (GLP) und Gabi Stritt (SP), dass sich auch Private an dem Projekt beteiligen können.