Grosser Gemeinderat in Winterthur – Stadt soll Korridore für Wildtiere fördern Städtische Grünflächen sollen künftig besser vernetzt werden, um weiteres Artensterben zu verhindern. Das fordert das Parlament. Jan Andrin Stolz

Der Neuntöter ist laut Gemeinderätin Annetta Steiner nicht mehr oft sichtbar in Winterthur. Biodiversitätskorridore sollen das Beobachten des Singvogels wieder möglich machen. Foto: PD

Annetta Steiner, GLP-Fraktionspräsidentin und Hobby-Ornithologin, sah schon lange keinen Neuntöter mehr in Winterthur. Noch vor ein paar Jahren konnte sie diesen Singvogel, der gerne in niedrigen Dornhecken brütet, oft beobachten. Nun scheine er verschwunden zu sein. Auch hier schreitet das Artensterben also voran, zahlreiche Tier- und Pflanzenarten befinden sich auf der Roten Liste. «Die Natur muss vernetzt sein, damit Tiere und Pflanzen überleben können», so Steiner. Nur so gebe es einen Artenaustausch. Daher fordert sie vom Stadtrat in einem Postulat einen Bericht, wie die Stadt Winterthur die Biodiversität künftig fördern will.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung