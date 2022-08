Gleichstellung in Winterthur – Stadt startet Offensive, um Menschen mit Behinderung gleichzustellen Eine Studie zeigt auf, dass die Stadt die UNO-Behindertenrechtskonvention längst noch nicht richtig umsetzt. Mit einem «Aktionsplan» will die Stadt nun vorwärtsmachen. Till Hirsekorn

Wie schwierig ist es, sich mit einer Sehbehinderung im Tram zurechtzufinden? Die Simulation über eine Brille hilft, dies nachzuempfinden. Wie hier in einem Tram in Zürich. Foto: Dominique Meienberg

Dass sich der Alltag für Menschen mit einer Behinderung zäh gestalten kann, das kann sich wohl jeder und jede vorstellen. Wie sich dies tatsächlich anfühlt, wiederum die wenigsten. Mit ihren «Aktionstagen», die am Wochenende starteten, will die Behindertenkonferenz Kanton Zürich das ändern. Sich halb blind in der Öffentlichkeit zu bewegen und sich gar an einen Hotspot wagen? Stadtparlamentarierin Christa Helbling (SP) hat den Selbsttest gemacht.