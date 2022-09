Arbeitsplätze Stadt Winterthur – Stadt stellt das Scanning von Steuererklärungen bald ein Der Stadtrat hat beschlossen, das Scancenter Winterthur per Ende 2023 zu schliessen. 18 Festangestellten droht die Entlassung.

Mit der Digitalisierungsstrategie will der Kanton den Anteil der Online-Steuererklärungen weiter erhöhen. Symbolfoto: Christian Beutler (Keystone)

Weil immer mehr Menschen die Steuererklärung online ausfüllen, stellt die Stadt Winterthur den Betrieb des Scancenters Winterthur ein. Dieses hatte bisher Tausende Steuererklärungen digitalisiert, die auf Papier eingereicht wurden.

Das Scanvolumen sei seit 2021 eingebrochen und der Betrieb von zwei vollwertigen Scancentern im Kanton Zürich werde dadurch überflüssig, teilte die Stadt Winterthur am Dienstag mit.

Das Scancenter erfasst die Steuererklärung der Winterthurer Bevölkerung sowie von über 100 Zürcher Gemeinden elektronisch. Seit es die vollelektronische Steuererklärung im Kanton gibt (2021), nutzen aber immer mehr Steuerpflichtige diese Möglichkeit und reichen ihre Erklärung online ein. Mit der Digitalisierungsstrategie will der Kanton den Anteil von Online-Steuererklärungen weiter erhöhen.

Von der Schliessung per Ende 2023 sind in Winterthur 18 Festangestellte betroffen. Einzelne von ihnen will die Stadt weiterbeschäftigen. Der Grossteil der Angestellten verliert mit der Schliessung aber den Arbeitsplatz. Das Steueramt Winterthur sichert den Betroffenen ihre Unterstützung zu.

ant

