Artenschutz in Winterthur – Stadt sucht nach Nestern von Schwalben und Seglern Um die Niststandorte vor Zerstörung zu schützen, erneuert Stadtgrün das Inventar der sogenannten Gebäudebrüter. David Herter

Die Flugjäger ziehen ihren Nachwuchs in Nestern auf, die sie unter Dachvorsprüngen oder in Gebäuden bauen oder die ihnen Hauseigentümer und Naturschützer bereitstellen. Foto: Fotoarchiv

Rauch- und Mehlschwalben sowie Mauer- und Alpensegler brüten nicht nur auf dem Land. Ihre Rufe erschallen im Sommer auch durch die Altstadt, wo die Flugakrobaten über den Dächern und in den Gassen nach Insekten jagen.

Weil die Schwalben und Segler zu den potenziell gefährdeten Vogelarten gehören, sind ihre Nester geschützt. Um zu verhindern, dass diese bei einem Umbau oder einer Dachsanierung zerstört werden, hat Stadtgrün Winterthur die Niststandorte erfasst.

Dieses Inventar werde aktuell überprüft und ergänzt, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Winterthur. Mitglieder der Natur- und Vogelschutzvereine Wülflingen und Seen suchen dafür die Gebäude nach nistenden Vögeln ab und tragen diese in eine Karte ein.

Die Flugjäger sind sogenannte Gebäudebrüter. Sie ziehen ihren Nachwuchs in Nestern auf, die sie unter Dachvorsprüngen oder in Gebäuden bauen oder die ihnen Hauseigentümer und Naturschützer bereitstellen.

Die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind um Hilfe froh: Wer Kenntnis davon hat, dass in oder an einem Gebäude Schwalben oder Segler brüten, soll dies unter Angabe der Adresse oder der Koordinaten per E-Mail der Firma Orniplan melden (daniel.scherl@orniplan.ch). Diese hat von der Stadt den Auftrag erhalten, die Standorte zu erfassen.

