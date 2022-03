Verkehr in Winterthur – Stadt und SBB planen Zukunft des Bahnhofs Grüze gemeinsam Die Stadt Winterthur und die SBB wollen ihre Projekte in der Grüze koordinieren. Die neue Fussgänger-Unterführung soll später mit einem Velotunnel ergänzt werden. Michael Graf

Der Bahnhof Grüze ist heute eher verschlafen. In den nächsten Jahren soll das anders werden. Als erstes wird während fast zwei Jahren die Unterführung neu gebaut. Foto: Enzo Lopardo

Die Stadt und die SBB haben für den Bahnhof Grüze eine Entwicklungsvereinbarung unterzeichnet. Über die nächsten zehn Jahre sollen so mehrere grosse Projekte eng koordiniert und fertiggestellt werden. So soll die Grüze zum zweitwichtigsten ÖV-Drehkreuz der Stadt werden. Dass sich etwas tut, wurde spätestens im Oktober klar, als die SBB das alte Bahnhofsgebäude abriss. So geht es weiter:

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Sanierung alte Unterführung

Als erster Schritt wird von Anfang 2023 bis Ende 2024 die bestehende Fussgängerunterführung erneuert. Das ist nötig, weil die Frist des Behindertengleichstellungsgesetzes ausläuft. Es braucht Rampen und eine Erhöhung des Perrons 6/7 für einen hindernisfreien Einstieg. Gleichzeitig werden Gleise und Perrondächer saniert. Das kostet die SBB rund 33,8 Millionen Franken. Während der fast zweijährigen Bauphase kommt eine Passerelle zum Einsatz.

Bus- und Veloquerung

Fast 400 Meter lang und 60 Millionen teuer: Die neue Busbrücke soll Ende 2026 in Betrieb gehen. Visualisierung: Stadt Winterthur

Über die Querung Grüze, eine 400 Meter lange und 60 Millionen Franken teure Brücke für Bus und Velo, hat das Stimmvolk 2020 abgestimmt. Noch sieht man davon nichts. Im Jahr 2023 ist Baustart, Ende 2026 wird sie eingeweiht.

Neue Kombi-Unterführung

Ein kleiner Coup ist, dass die Stadt und die SBB sich geeinigt haben, die neue Unterführung in einem zweiten Schritt zur kombinierten Fussgänger- und Velounterführung auszubauen. Vorbild: Die ebenfalls gemeinsam umgesetzte neue Unterführung mit Veloquerung am Hauptbahnhof. Die Planungen in der Grüze werden jetzt aufgegleist, in Betrieb gehen soll der Velo-Teil bis 2032.

Veloschnellroute 2

Eine Velounterführung ist nötig für die geplante Veloschnellroute 2 zwischen Stadtzentrum und Eulachtal. Ihre Umsetzung soll aber nicht erst erfolgen, wenn die neue Unterführung bereit steht. «In der Zwischenzeit wird es die Möglichkeit geben, die Querung Grüze zu benutzen», sagt Bauvorsteherin Christa Meier (SP). Der anfangs noch lockere Bustakt lasse dies zu.

Die Linienführung der Veloschnellroute wurde vom Stadtrat im Juli 2021 genehmigt. Sie führt stadtauswärts unter der Stadtrainbrücke durch, entlang der Gleise und überquert auf der Werkstrasse die Betriebsgleise von Maag Recycling. Ein Umstand, den die Firmenchefin kritisiert. «Ungenügend», findet das auch das Planerbüro Kontextplan, das für die Stadt aktiv war. Doch es sei die einzig praktikable unter den sechs geprüften Routenführungen.

Private Neubauprojekte

Rund um die Kaffeerösterei Küng soll dicht und hoch gebaut werden, davor die Veloschnellroute 2 ins Stadtzentrum. Archivbild: Marc Dahinden

Auf den Plänen von Stadt und SBB sind auch Baufelder markiert, in denen Investoren ihre Gestaltungspläne entwickeln können. Auf der Südseite des Bahnhofs sind das eine dreieckige Parzelle beim Bahnübergang und eine grössere Parzelle dort, wo heute das Maag-Lager und die Kaffeerösterei Küng stehen. Das Gebiet ist Teil des sogenannten «urbanen Rückgrats» von Winterthur. Hier, wo die ÖV-Anbindung bald sehr gut ist, soll dicht und hoch gebaut werden können.

Bahnhof Grüze-Nord

Die Gleise Richtung Frauenfeld, die kurz vor dem Bahnhof Grüze abzweigen, sollen ebenfalls Perrons erhalten. Sie werden über die Querung Grüze mit Bus und bestehenden Perrons verknüpft. Der Bahnhof Grüze-Nord soll etwa 2035 in Betrieb gehen.

Michael Graf ist Leiter des Ressorts Stadt Winterthur beim «Landboten», für den er seit 2005 schreibt. Er ist diplomierter Gymnasiallehrer für Englisch und Geschichte. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.