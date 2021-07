Jugendarbeit in Winterthur – Stadt unterstützt Jugendarbeit weiterhin Knapp eine halbe Million Franken stellt die Stadt jährlich für die Jugendarbeit zur Verfügung. Dieses Engagement wurde nun um zwei Jahre verlängert. Gregory von Ballmoos

Auch bei der vermeintlichen Corona-Party im Stadtpark war die Mobile Jugendarbeit Winterthur vor Ort. Bild: Enzo Lopardo.

Der Stadtrat verlängert die Unterstützung für die Mobile Jugendarbeit Winterthur (Mojawi) um zwei Jahre. «Neben ihrer Funktion in der Prävention werden die Mitarbeitenden der Mojawi auch in Akutsituationen tätig, indem sie bei Konflikten intervenieren oder Jugendliche unterstützen, die ihren Halt verlieren und im öffentlichen Raum negativ auffallen», schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

So waren die Mitarbeitenden der Mojawi auch bei der vermeintlichen Party im letzten April vor Ort. Dafür spricht der Stadtrat 308’000 Franken. Von der Investition verspricht sich die Stadt eine gewisse Prävention und das Verhindern von «späteren kostspieligeren Massnahmen». Die Mojawi finanziert sich nebst den städtischen Beiträgen hauptsächlich aus Spenden von Gönnern.

Gleich um zwei Jahre verlängert

Ebenfalls unterstützt wird die Jugendinfo. Diese soll den Jugendlichen eine «kritische Auseinandersetzung mit Informationsquellen» sowie mit den Themen Radikalisierung, Cybermobbing oder Pornografie vermitteln, heisst es weiter. Die Jugendinfo bekommt auch in den nächsten beiden Jahren 113’000 Franken.

Der Grosse Gemeinderat hat die beiden Kredite für das Jahr 2021 gesprochen mit der Option für den Stadtrat, diese um zwei Jahre zu verlängern.

