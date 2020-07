Borkenkäfer in Winterthur – Stadt unterstützt private Waldbesitzer Stadtgrün Winterthur räumt gratis Käferholz in privaten Wäldern. Damit will sie verhindern, dass sich der Borkenkäfer weiter ausbreitet. Andrea Thurnherr

Der Borkenkäfer verbreitet sich wegen der heissen Sommer wieder stark. Foto: Madeleine Schoder

Winterstürme wie Petra und Sabine im letzten Februar, aber auch grosse Hitze und Trockenheit schaden den Wäldern. Sie begünstigen die Ausbreitung des Borkenkäfers, der sich seit 2017 wieder massiv in den hiesigen Wäldern einnistet. Im vergangenen Jahr wurde der höchste Wert seit dem Hitzesommer 2003 gezählt. Der Stadtrat hat mitgeteilt, private Waldbesitzer beim Kampf gegen den Schädling in den nächsten zwei Jahren zu unterstützen. Das Forstpersonal von Stadtgrün wird betroffene Bäume in Privatwäldern kostenlos räumen und im eigenen Holzlager aufbewahren. Die Stadt erlässt den privaten Waldbesitzern damit Gebühren von jährlich 50'000 Franken.

Holzverkauf wenig lukrativ

Rund ein Fünftel des Winterthurer Waldes ist in Privatbesitz. Wegen des tiefen Holzpreises können die Kosten der Holzernte nicht mehr gedeckt werden. Das Problem hat sich in diesem Jahr durch die Corona-Krise noch zusätzlich verschärft. «Mit unserem Angebot wollen wir verhindern, dass befallene Bäume aus wirtschaftlichen Gründen einfach stehen gelassen werden», sagt Stadtrat Stefan Fritschi (FDP). Werden diese Bäume nicht entfernt und mit genügend Abstand gelagert, breitet sich der Borkenkäfer immer weiter aus. «Die Stadt hat im Vergleich zu Privatbesitzern weitere Absatzmöglichkeiten und kann das Holz kostendeckend zum Beispiel in Schnitzelheizungen verwerten.»