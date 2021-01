Verspätungen und Umleitungen im Busbetrieb

Während in Zürich die VBZ den Betrieb zeitweise einstellte, sind die Busse von Stadtbus Winterthur weiter unterwegs. Es muss aber mit grossen Verspätungen und Umleitungen gerechnet werden. Nach wie vor schwer mit dem Schnee tut sich der Fünfer-Bus, der nicht bis nach Dättnau fährt und in der Steig gewendet wird. Der Regionalbus 660 von Bassersdorf nach Winterthur verkehrt via Effretikon.