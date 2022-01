Untere Vogelsangstrasse – Stadt will 22 Bäume roden – und 42 neue pflanzen lassen An der Unteren Vogelsangstrasse beginnen die Bauarbeiten am 10. Januar. Die Fahrbahn soll verbreitert werden, und ein neuer Veloweg soll entstehen.

Die Untere Vogelsangstrasse soll einen Velostreifen erhalten. Archivfoto: Marc Dahinden

Im Mai hat der Grosse Gemeinderat den Kredit für das Strassenbauprojekt an der Unteren Vogelsangstrasse zwischen Storchenbrücke und Auwiesenstrasse bewilligt. Am 10. Januar 2022 startet das Tiefbauamt die Bauarbeiten, wie die Stadt Winterthur in einer Medienmitteilung schreibt. Dafür müssen zuerst 22 bestehende Alleebäume und bestehende Teilwaldflächen gerodet werden.

Es sollen ein anderthalb Meter breiter Velostreifen, ein neues Trottoir und eine Verbreiterung der Strasse auf drei Meter pro Fahrbahn entstehen. «Mit der Erschliessung der neuen Siedlung müssen wir Abbiegemöglichkeiten schaffen, und wenn wir schon dran sind, wollen wir auch die Situation für den Velo- und den Fussverkehr verbessern», sagte Stadträtin Christa Meier (SP) im März gegenüber dieser Zeitung.

Wenn das Strassenprojekt voraussichtlich 2024 beendet wird, will das Tiefbauamt 42 Feldahorne pflanzen lassen, sodass auf einer Strassenseite eine durchgängige Baumallee entsteht. Die Waldrodungen kompensiert das Tiefbauamt vollumfänglich vor Ort mit einem neu angelegten Laubmischwald auf einer zusammenhängenden Fläche von 625 Quadratmetern – das entspricht ungefähr zwei Tennisplätzen.

