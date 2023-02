Events in Winterthur – Stadt will auch zweite Eulachhalle verkaufen Nach der Halle 2 soll die Eulachhallen AG in den nächsten Jahren auch die Halle 1 übernehmen. Till Hirsekorn

Mit Anlässen wie der Startup-Night wollen sich die Eulachhallen auch in Zukunft profilieren. Events sollen vor allem in der Halle 1 stattfinden. Foto: Marc Dahinden

Die Stadt will die Eulachhallen alsbald komplett in die Verantwortung der Veranstalterin Eulachhallen AG übergeben. Das hat der Stadtrat am Montag mitgeteilt. Damit hat er einen Prozess neu angestossen, der durch die Baisse der Eventbranche während der Pandmie jäh abgeklemmt worden war. Die Halle 1 soll nun den gleichen Status erhalten wie die Halle 2. Bis Ende 2027 soll sie im Baurecht an die AG übergeben werden.