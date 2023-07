Stadtklima in Winterthur – Stadt will Bäume auch in Privatgärten pflanzen Für die Aktion «1000 Bäume für Winterthur» will die Stadt auch das Potenzial privater Grundstücke nutzen. Das Potenzial ist sehr gross. Till Hirsekorn

Mehr Bäume für die Stadt, nicht nur auf öffentlichem Grund, sondern auch in Privatgärten. Darauf zielt die Stadt ab. Foto: Enzo Lopardo

Winterthurs Blätterdach soll für ein angenehmes Stadtklima üppiger und grösser werden. «1000 Bäume für Winterthur» versprach Stadtgrün vor zwei Jahren medienwirksam. Liesse sich die Aktion beschleunigen, verbessern und allenfalls vergrössern, indem man die Stecklinge auch auf Privatgrund verteilen würde?, wollten ein Parlamentariergrüppchen in einem Postulat wissen.

Die Antwort: absolut. Laut Antwort des Stadtrats könnten Bäume auf Privatland stadtweit zwei Drittel der gesamten sogenannten Baumkronendeckung leisten, total 42’000 Aren. Davon werden erst 16 Prozent ausgenutzt, auf öffentlichem Grund sind es 27 Prozent.

Es liegt also viel Potenzial brach, gerade in Privatgärten. Bei Stadtgrün evaluiere man derzeit die besten Standorte. Dann mache man den Grundstückbesitzern ein Angebot: Stadtgrün pflanzt und pflegt die Bäumchen selbst. Das Hegen und Pflegen, so SP-Politikerin Gabi Stritt, hätte man auch den Privaten überlassen und mit einer Kampagne verbinden können: «So hätte man mehr Menschen für den Klimawandel und die Bedeutung von Bäumen sensibilisieren können.»

Stadtrat Stefan Fritschi (FDP) verwies daraufhin auf die tiefere Überlebensquote. Bäume richtig zu pflegen, sei nicht einfach. Mit der Pflanzaktion sei man auf Kurs. Nächstes Jahr sollen die letzten der tausend Setzlinge verteilt werden.

Till Hirsekorn ist Lokalredaktor beim Landboten. Schwerpunktmässig berichtet er zu den Themen Bau, Verkehr, Gesundheit und Politik. Er hat an der Universität Zürich Allgemeine Geschichte, Politikwissenschaften und Europarecht studiert. Mehr Infos @tillhirsekorn

Fehler gefunden?Jetzt melden.