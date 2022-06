Übergangslösung in Winterthur – Stadt will Flüchtlinge unter Mattenbach-Schule einquartieren Die Stadt Winterthur macht die Zivilschutzanlage Mattenbach als provisorische Unterkunft bereit. Damit reagiert man auf die wachsende Zahl an Ukraine-Flüchtlingen.

In der Zivilschutzanlage unter dem Schulhaus Mattenbach werden Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Foto: Heinz Diener

Die Stadt Winterthur bereitet sich darauf vor, eine weitere Unterkunft für eine grössere Zahl an Geflüchteten aus der Ukraine zu eröffnen. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilt, wurde deshalb die Zivilschutzanlage Mattenbach vollständig eingerichtet. Sie kann innert weniger Tage in Betrieb genommen werden.

In der Zivilschutzanlage unter dem Schulhaus Mattenbach könnten demnach ungefähr 80 erwachsene, nicht vulnerable Personen übergangsmässig untergebracht werden. Die Zivilschutzanlage Mattenbach wurde bereits während der Fluchtbewegung 2015 genutzt.

Schulbetrieb läuft weiter

Da die Situation momentan sehr volatil sei, stehe noch kein Bezugsdatum fest, teilt die Stadt weiter mit. Falls die Zivilschutzanlage Mattenbach definitiv genutzt wird, werden die Anwohnenden und die Eltern der Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Mattenbach vorab informiert. Der Schulbetrieb soll normal weitergeführt werden. Die Unterkunft soll rund um die Uhr betreut werden.

Die Stadt betont, dass eine Zivilschutzanlage keine optimale Lösung für geflüchtete Menschen sei. Deshalb sind Beschäftigungsmöglichkeiten und Tagesstrukturen ausserhalb der Unterkunft vorgesehen.

