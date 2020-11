Verkehrsplanung in Winterthur – Stadt will Schleichverkehr aus

Wohnquartieren verbannen Autos sollen von Wülflingen her künftig nur noch via Hauptstrasse ins Stadtzentrum fahren können. Leon Zimmermann

Bei der Haltestelle Schloss in Wülflingen soll eine neue Buswendeschlaufe entstehen. Künftig soll dort eine Lichtsignalanlage den Verkehr regeln. Foto: Madeleine Schoder

Beim Schloss Wülflingen, wo die Wülflinger- und die Salomon-Hirzel-Strasse zusammentreffen, will die Stadt schon bald eine neue Buswendeschlaufe bauen. Den Verkehr dort soll dann eine Lichtsignalanlage regeln. Sie wird eine von verschiedenen Ampeln am Stadtrand, die nur eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen passieren lassen. Im Stadtinnern soll der Verkehr dadurch besser fliessen, am Stadtrand kann es jedoch zu Rückstau kommen.

Dies macht es für auswärtige Autofahrer attraktiv, vermehrt über die Oberfeld- und die Wartstrasse ins Stadtzentrum auszuweichen. Bewohner der umliegenden Quartiere befürchteten deshalb massiven Schleichverkehr und drohten mit einem Referendum gegen das Bauvorhaben. Ein Gutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hat, prognostizierte beispielsweise für das Oberfeldquartier rund 25 Prozent mehr Durchgangsverkehr.