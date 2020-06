Verkehr in Winterthur – Stadt will Thurgauer Pendler

in Wiesendangen stauen Die Gemeinde Wiesendangen kritisiert die Pläne von Stadt und Kanton,

die Zufahrt ins Stadtzentrum mit einem Tropfenzähler auf ihrem Gebiet zu steuern. David Herter

Morgenverkehr auf dem Kistenpass. Tamedia AG

Um den Verkehr in der Stadt flüssig zu halten, stellt Winterthur an allen Zufahrten aus der Region Ampeln auf. An der Frauenfelderstrasse ist ein Tropfenzähler auf dem Gebiet von Wiesendangen geplant, dort wo die Rietstrasse einmündet.