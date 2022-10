Finanzen in Winterthur – Stadt will um 118 Stellen aufstocken, ohne die Steuern zu erhöhen Für das Jahr 2023 präsentiert der Stadtrat erneut eine rote Null. Erwartete Mehrausgaben und überraschende Mehreinnahmen halten sich die Waage. Till Hirsekorn Gregory von Ballmoos

Es wird eng im Superblock: Die Stadt will nächstes Jahr um fast 118 Stellen aufstocken. Foto: Enzo Lopardo

Finanzvorsteher Kaspar Bopp (SP) konnte am Dienstagvormittag eine finanzielle Punktlandung für das Budget 2023 präsentieren: ein knappes Minus von 2,5 Millionen Franken, ähnlich wie im letzten Jahr. Die Ausgaben werden zwar um 100 Millionen auf gut 1,6 Milliarden Franken steigen. Sie werden durch teils unerwartete Mehreinnahmen allerdings wieder aufgefangen. Am Steuerfuss von 125 Prozent will der Stadtrat auch in diesem Jahr nicht rütteln.