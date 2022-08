Nach Unfall im Lindengutpark – Stadt will Wasserbecken in Parks möglichst kindersicher machen Im Juli ertrank im «Vögelipark» fast ein kleiner Junge in einem Brunnen. Nun prüft die Stadt Massnahmen, um solche Wasserflächen sicherer zu machen – auch im Stadtpark. Markus Brupbacher

In diesem Brunnen im Lindengutpark («Vögelipark») ist im Juli beinahe ein zweijähriger Knabe ertrunken. Foto: Roger Hofstetter

Ob Brunnen mit einer niedrigen Umrandung oder ebenerdige Wasserbecken in öffentlichen Parks: Ein Moment der elterlichen Unachtsamkeit genügt, und solche künstlichen Kleingewässer können für kleine Kinder zur grossen Gefahr werden. So geschehen im Juli im Winterthurer Lindengutpark, wo ein zweijähriger Knabe in einen Brunnen fiel und beinahe ertrank. Seine Mutter hatte ihn zuvor offenbar kurz aus den Augen verloren. Dank einer Reanimation überlebte der Junge das Unglück unbeschadet. Wegen der dortigen Volieren wird die Anlage auch als «Vögelipark» bezeichnet.