Radioaktive Abfälle – Stadt Winterthur will Zugriff auf den Endlager-Geldtopf Kommt das Atomendlager ins Weinland, soll auch Winterthur entschädigt werden. Das fordert der Stadtrat und spricht von «Restrisiken» und «ideellen Immissionen». Markus Brupbacher

Blick ins Zwischenlager (Zwilag) im aargauischen Würenlingen mit den Lagerbehältern (Castoren) für hoch radioaktive Abfälle: Bis das Endlager gebaut ist, lagert der strahlende Abfall in einer Halle direkt an der Aare. Foto: Kurt Tschan

Was der links-grün dominierte Winterthurer Stadtrat will, ist klar: Sollte das Endlager für hoch radioaktive Abfälle im Weinland gebaut werden, sei die Stadt finanziell zu entschädigen. Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) gibt im September bekannt, wo sie das Lager bauen will – im Weinland, im Zürcher Unterland oder am Aargauer Bözberg.