Schwimmbäder in Winterthur – Stadt Winterthur zahlt für jeden Badi-Eintritt 3 Franken In den letzten beiden Jahren gingen weniger Menschen in die Winterthurer Badis. Ein warmer, Corona-freier Sommer soll dies ändern. Gregory von Ballmoos

Noch ist es ruhig im Schwümbi Oberi. Doch am Sonntag soll es sommerlich warm werden. Foto: Marc Dahinden

Ein Besuch im Schwimmbad Oberwinterthur kostet über 25 Franken. Nicht den Gast, aber die Stadt. Das zeigt ein Blick in die Rechnung. Dort sind die Nettokosten ausgewiesen, die sich stark unterscheiden. Ein Bad im «Wolfi» in Veltheim nämlich kostet nur 7.25 Franken. Der Schluss, dass die Stadt jede Besucherin und jeden Besucher in Oberwinterthur mit 25 Franken unterstützt, ist aber falsch.