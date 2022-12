Busverkehr in Winterthur – Stadt wird 200 Haltestellen umbauen Bis Ende 2023 müssten alle Bushaltestellen behindertengerecht sein. In Winterthur sei das zeitlich nicht mehr möglich, teilt die Stadt mit. Sie will bis 2028 bei rund 200 Haltestellen die Kantenhöhe anpassen. Jonas Keller UPDATE FOLGT

98 Prozent der Bushaltestellen in Winterthur sind noch nicht vollständig behindertengerecht. Foto: Madeleine Schoder

Die Frist im Behindertengleichstellungsgesetz ist klar: Ab Anfang 2024 müssen in der Schweiz alle Bushaltestellen behindertengerecht sein. Doch in Winterthur werde man diese Vorgabe zeitlich nicht einhalten können, teilt nun die Stadt mit.

Von nicht ganz 300 Bushaltestellen in der Stadt sind zurzeit 43 für Personen mit eingeschränkter Mobilität gar nicht tauglich. 98 Prozent der Haltestellen erfüllen die Anforderung nicht, dass betroffene Personen auch selbstständig und ohne Rampe ein- und aussteigen können sollen.

Kanton änderte Empfehlungen

Wie die Stadt mitteilt, will sie im Rahmen von Strassenbauprojekten in den nächsten Jahren rund hundert Bushaltekanten so umbauen, dass dies möglich ist. Insgesamt plane das Tiefbauamt, bis Ende 2028 zwei Drittel der Haltestellen auf die erforderliche Höhe anzupassen.

Das Behindertengleichstellungsgesetz ist seit 2004 in Kraft. Der Kanton hat 2014 Vorgaben zu hindernisfreien Haltestellen beschlossen, die Empfehlung zur Kantenhöhe aber 2018 nach oben angepasst. «Diese langjährigen Entwicklungsschritte führten auch in Winterthur dazu, dass aktuell erst wenige

Bushaltestellen einen autonomen Zugang zum öffentlichen Verkehr gewährleisten», schreibt die Stadt.

